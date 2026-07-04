Смертельное ДТП произошло на трассе под Самарой 4 июля

Погибшего из автомобиля доставали спасатели-пожарные / Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Ранним утром в субботу, 4 июля 2026 года, на трассе Самара — Большая Черниговка — Яблоневый овраг в Волжском районе произошло смертельное ДТП. Там вылетел в кювет автомобиль Lada Kalina. Об этом сообщает Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

«Сообщение о ДТП поступило в ПСО 46 противопожарной службы Самарской области в 4:11. По прибытии установлено, что произошел съезд в кювет легкового автомобиля. Пожарные спасатели отключили АКБ и деблокировали погибшего», — рассказали в Центре.

На месте ДТП также работали сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства аварии и личность погибшего пока неизвестны. Все детали происшествия предстоит установить полицейским.

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