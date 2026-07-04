Этим летом Аркадий отпраздновал свой шестой день рождения / Фото: Самарский зоопарк

В Самарском зоопарке завершился ремонт бассейна для водоплавающих птиц в большом авиарии. Работы шли с прошлой осени. На днях состоялась великая пересадка — в «водоем» вернули уточек и розового пеликана Аркадия.

«Голуби просто в шоке от своих новых-старых соседей. Уточки начинают отмывать свое оперение от опилок, а пеликан Аркадий с удовольствием разминает крылья. Он и так немаленький, а в открытом вольере кажется еще больше», — поделились в Самарском зоопарке, опубликовав видео с освоением птицами обновленного бассейна.

Поначалу Аркадий не понял, зачем его посадили на воду и тут же выбрался на сушу. А вот уточки сразу устроили заплыв. Пока розовому пеликану больше нравится разминать крылья и наблюдать за своими «соседями».

Розовый пеликан Аркадий опробовал обновленный бассейн в Самарском зоопарке Видео: Самарский зоопарк

Напомним, Аркадий появился в Самарском зоопарке осенью 2020 года. Изначально его нашли в поселке Масленниково. Пеликан залетел во двор местной жительницы. Откуда он там взялся, так и осталось загадкой. Эти птицы не обитают в Самарской области. Тогда сотрудники зоопарка осмотрели пеликана, но никаких повреждений не обнаружили. Разве что он мало весил, был истощен и обессилен. В этом году Аркадию исполнилось шесть лет. Он любит играть в мячик и ловить игрушки в бассейне, а также лакомиться рыбкой и красоваться перед девушками.

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