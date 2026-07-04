Выставка о легендарных врачах губернии откроется в Самаре 9 июля

В XIX веке в Самаре появилась кумысолечебница, где помогали пациентам с туберкулезом / Фото: из фондов музея им. П. В. Алабина

В следующий четверг, 9 июля 2026 года, в областной универсальной научной библиотеке откроется выставка «Столпы самарской медицины» (12+). На ней посетители смогут узнать, как лечили самарцев 150 лет назад и как сохранить здоровье сейчас.

В XIX веке в Самаре открылась одна из первых в России Пастеровских станций, где людей спасали от бешенства. Тогда же врач Постников начал помогать пациентам с туберкулезом в кумысолечебнице, а хирурги стали осваивать операции по методам Ерошевского. Гости выставки смогут перенестись в эпоху великих открытий и увидеть редкие книги о жизни и работе выдающихся земляков.

Также горожане смогут принять участие в Дне самарского долголетия. В рамках него специалисты областного центра общественного здоровья с помощью современных скрининговых методик определят реальный возраст и дадут персональные рекомендации по долголетию.

Выставка будет работать в краеведческом отделе библиотеки на втором этаже. Вход свободный.

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