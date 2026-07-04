Гроза, град и шквалистый ветер накроют Самарскую область 5 июля

МЧС советует самарцам быть осторожнее в последний день недели. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области вновь объявили желтый уровень опасности. На этот раз на регион может обрушиться не только гроза, но и град. Ухудшение погоды ожидается днем и вечером 5 июля 2026 года.

«В дневные и вечерние часы 5 июля местами в Самарской области ожидается гроза, возможен град. При грозе шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с», — сообщили в Приволжском УГМС.

По прогнозам синоптиков, также местами по региону может пройти кратковременный дождь. При этом будет жарко — воздух прогреется до +28...+33 градусов.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть осторожнее и внимательнее на улице. В непогоду стоит как можно дальше держаться от ЛЭП, деревьев, рекламных щитов и недостроев. Машины следует поставить в гараж или припарковаться вдали от непрочных конструкций.

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