Более 30 юных спортсменов из Самары принимают участие в соревнованиях в Абхазии

Самарская делегация включает 33 спортсмена в возрасте от 11 до 23 лет и девять тренеров. Фото: администрация Самары.

Команды детских спортивных школ Самары принимают участие в соревнованиях, которые проходят в Абхазии со 2 по 6 июля. Среди них: Кубок Абхазии по дзюдо, матчевая встреча по настольному теннису, товарищеская игра по футболу, а также показательные выступления по акробатическому рок-н-роллу.

Самарская делегация включает 33 спортсмена в возрасте от 11 до 23 лет и девять тренеров. Основные мероприятия, в которых они принимают участие, проходят в Сухуме. На днях он отпразднует свой 2510-й день рождения. Также воспитанники спортшкол Самары побывают в Гудауте.

«Спорт всегда объединял людей разных возрастов. Не случайно его развитие стало одним из приоритетов соглашения между Самарой и городами Абхазии. Особенно ценно, что именно дети быстрее взрослых стирают условные границы: для них нет разницы в паспортах и расстояниях», - отметил глава Самары Иван Носков.

Напомним, в 2025 году Самара подписала соглашения о сотрудничестве с администрациями Сухума и Гудаутой. Они предполагают обмен опытом в сфере культуры, образования и спорта.

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