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НовостиОбщество5 июля 2026 4:07

Клуб Грушина проведет фестиваль бардовской песни в Самарской области

Фестиваль бардовской песни пройдет под Самарой в новом формате
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Участников ждут посиделки у костра и песни под гитару.

Участников ждут посиделки у костра и песни под гитару.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Этим летом в Самаре пройдет фестиваль бардовской песни им. Евгения Тарабрина. Его проведут в Кандарихиной роще в селе Кинель-Черкассы. Об этом сообщили в клубе Валерия Грушина.

Фестиваль начнется 17 июля 2026 года. Заезд участников стартует в 9:00. В программе – посиделки у костра, бард-рыбалки, туристические соревнования, концерт патриотической песни. Также будет работать открытый микрофон.

На фестивале выступят почетные гости: Александр Перов, Ирина Садовская и Сергей Левковец, Виктор Кузьменко, дуэт Марина и Олег Бударины, Сергей Иванченко, «Два берега», Павел Юдин, Александр Котляров и Лариса Лучина, ансамбль «ТриА Тоцкие».

Завершится фестиваль 19 июля ночными посиделками у костра и дневной уборкой территории.