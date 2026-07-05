Десятки домов Самары останутся без холодной воды с 7 по 9 июля

ХВС не будет в течение трех дней. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Несколько улиц Самары останутся без холодной воды на следующей неделе. Подачу ХВС приостановят с 7 по 9 июля. Причина – проведение работ. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей организации.

7 июля с 10.00 до 21.00 воды не будет на ул. Черемшанская, 139, 139а, 147, 158, 160; ул. Нагорная, 138, 138а, 138б, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 153. В доме №34а по ул. Ново-Комсомольская воду отключат на час, с 11.00 до 12.00.

В 20.00 8 июля подачу ХВС приостановят по следующим адресам: ул. Зеленая, 4-25; ул. Кишиневская, 1-24; ул. Калининградская, 1-52; ул. Стадионная, 1-14; ул. Грозненская, 1-42; ул. Фасадная, 1-28; ул. 40 лет Пионерии, 15-24; Пугачевский тракт, 8-80; ул. Рижская, 1-9; пер. Строителей, 1-13; ул. Молдавская, 1-24; ул. Нефтяников, 2-51; пер. Торговый, 1-28; пер. Долотный, 4-16; пер. Новомолодежный, 1-11; пер. Молодежный, 11-24; ул. Придорожная, 5-17; ул. Медицинская, 1-17; ул. Бакинская, 5-40; ул. Эльтонская, 4-8; ул. Трубная, 1-53; ул. Ржевская, 1-37; ул. Олонецкая, 1-29; ул. Вологодская, 1-15; ул. Боровая, 4-30; ул. Опорная, 1-13; ул. Собинская, 1-25; ул. Ляпиговская, 1-9; ул. Фестивальная, 1-6; ул. Восковая, 3-7; ул. Ковровская, 4-10; ул. Арбатская, 1-9; ул. Заводская, 1-5; пер. Ново-Молодежный, 1а, 13а; пер. Долотный, 15; ул. Фасадная, 21а; пер. Молодежный, 19а, 20а; ул. Зеленая, 8а, 15а; ул. Фестивальная, 3а; ул. 40 лет Пионерии, 16; ул. Фасадная, 2а, 19; ул. Медицинская, 2; пер. Долотный, 4; ул. Ляпиговская, 3а.

Специалисты будут устранять утечку. Подачу холодного водоснабжения возобновят в 8.00 9 июля.

Из-за замены задвижки 8 июля холодной воды не будет на ул. Демократическая, 20, 22а, 24а, 32; ул. Ташкентская, 246, 248; ул. Солнечная, 67. Ограничения продлятся с 10.00 до 12.59.

С 10.00 до 12.55 9 июля ХВС отключат на ул. Ленина, 7, 9, 11, 15. С 10.00 до 13.15 ограничения затронут ул. Ерошевского, 70, 72, 74; ул. Мичурина, 143; ул. Революционная, 75, 77. Воду не отключат, но давление будет снижено.

С 08.00 9 июля до 03.00 10 июля холодную воду отключат на ул. Спортивная, 1, 1а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 11, 15, 17; ул. Красноармейская, 104, 117, 119, 121, 125, 125а, 127, 127а, 129; ул. Агибалова, 12; Комсомольская площадь, 3.

Запастись водой можно на перекрестке улиц Спортивная/ул. Красноармейская. Там установят бойлер.