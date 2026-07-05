Артисты из Самары выступят на Дне города Сухум в Абхазии

Юные артисты вовсю готовятся к празднику. Фото: vk.com/zadumka_teatr

В 2026 году город Сухум в Абхазии празднует 2510-летие со дня основания. С торжественным событием жителей города поздравят участники детского музыкального театра из Самары «Задумка». Ребята уже находятся в Абхазии и активно готовятся к празднику.

«За несколько дней в Абхазии они познакомились с местными ребятами, побывали на экскурсии в Новом Афоне и на море. Сейчас юные артисты готовятся к празднованию Дня города Сухум», - рассказали в администрации Самары.

Артисты «Задумки» выйдут на сцену вместе с Самарским концертным духовым оркестром.

Самарцы находятся в Абхазии в рамках дней города Самара. Они продлятся в республике до 6 июля.