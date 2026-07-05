Аномальная жара до +35 градусов придет в Самару 5 июля

Лето вернулось в Самару. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самару вернулось настоящее лето. Погода из дождливой превратилась в невероятно жаркую. Синоптики обещают аномально высокие температуры воздуха и грозы.

«Днем 5 июля местами по Самарской области ожидается до +35 градусов. Объявлен желтый уровень опасности», - сообщили в Приволжском УГМС.

Согласно прогнозу, днем ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди, возможны грозы и град. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.

Ночью погода будет не менее теплой, синоптики обещают +18…+19 градусов. В начале следующей рабочей недели жара постепенно начнет ослабевать, температура воздуха снизится до комфортных показателей.