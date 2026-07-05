Самарцы за деньги готовы слушать жалобы и стоять в очереди

Среди необычных услуг - звонки за человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Появился перечень список необычных услуг, которые можно получить в Самаре. «Оправдание в любой ситуации», «нытинг», «стояние в очереди» - самарцы удивляют земляков предложениями. Подробности сообщили в пресс-службе «Авито».

Услуги, которые предлагают самарцам, самые разные. Например, за деньги можно нанять человека, который готов оправдать вас в любой ситуации. Еще один пользовать предлагает землякам постоять за них в очереди, другой – выслушать жалобы на жизнь.

Для тех, кто боится телефонных разговоров, есть услуга «позвоню за вас». А людям, ищущим простого человеческого общения, предлагают переписку на разные темы.

Один самарец предлагает пополнить багаж знаний. Он готов поделиться необычными фактами – от истории Древнего Рима до особенностей поведения осьминогов.

Самая странная услуга – «беру все, что подарите». Исполнитель отмечает, что готов принять любой подарок.