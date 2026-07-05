Водитель «Гранты» сбил двух человек на пешеходном переходе в Самаре

ДТП произошло днем. Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло в Самаре в субботу, 4 июля. Водитель отечественного автомобиля сбил двух человек. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Согласно материалам Госавтоинспекции, все случилось в Советском районе в 12.20. 26-летний водитель «Лада Гранта» ехал по улице Антонова-Овсеенко. Во время поворота на «зеленый» сигнал светофора он сбил 20-летнего мужчину и 19-летнюю женщину, которые шли по пешеходному переходу.

Пострадавшим назначили амбулаторное лечение.

Всего за минувшие сутки в Самарской области произошло 14 ДТП. В них пострадали 16 человек, двое погибли.