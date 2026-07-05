В Сызрани водитель без прав сбил подростка на велосипеде

Мальчика доставили в больницу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Сызрани, в котором пострадал подросток. Мальчика сбил водитель без прав. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

ДТП случилось в субботу, 4 июля, в 14.10 около дома №3 «А» по улице Мира. 26-летний водитель вазовской «пятерки» сбил 11-летнего велосипедиста, который находился на пешеходном переходе. Впоследствии выяснилось, что у мужчины нет водительских прав.

Мальчик получил травмы, его доставили в больницу. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Напомним, всего за минувшие сутки в Самарской области произошло 14 ДТП. В них пострадали 16 человек, двое погибли. Полицейские также задержали 9 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения.