В Самаре в ДК «Искра» приведут в порядок скважины и трансформаторную подстанцию

Подрядчик выполняет первый этап работ. Фото: max.ru/club_ivan_noskov

В Самаре продолжается обновление ДК «Искра». Сейчас работы ведутся в расположенном ряде сквере. Они включают в себя обновление коммунальных объектов. Об этом сообщил мэр Самары Иван Носков.

«На территории сквера расположены две скважины и трансформаторная подстанция. Своим внешним видом они откровенно портят общественное пространство, поэтому договорились, что компания приведет их в порядок тоже», - пояснил глава города.

В дальнейшем в сквере обустроят тротуары со скамейками, площадку под качели. Также запланирован ремонт лестницы и подхода к библиотеке, расположенной в здании. Завершить первый этап работ должны в этом году.