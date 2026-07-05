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НовостиОбщество5 июля 2026 9:19

В Самарской области на 22,5% вырос спрос на новые автомобили в 2026 году

Самарцы стали чаще покупать новые автомобили в первом полугодии 2026 года
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Многие покупатели отдают предпочтение отечественному автопрому.

Многие покупатели отдают предпочтение отечественному автопрому.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области наблюдается рост спроса на новые автомобили. За первое полугодие 2026 года он вырос на 22,5%. Об этом сообщили эксперты «Авито».

Средняя стоимость новых автомобилей, которые предпочитают самарцы, составляет 3 млн. рублей. Самые востребованные авто – внедорожники и кроссоверы. Что касается марок, самой популярной на рынке остается LADA. Интерес к отечественному автопрому проявили 26,1% покупателей.

Среди моделей первое место заняла LADA GRANTA. Средняя стоимость автомобиля составляет 1,1 млн. рублей. Высокие позиции также удерживают HAVAL Jolion, TENET T7, LADA VESTA, LADA Iskra, , LADA Niva Travel, LADA Niva Legend.