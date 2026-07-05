Специалисты Роспотребнадзора проверили 45 тысяч пассажиров в Курумоче

Результаты проверки оказались удовлетворительными. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Роспотребнадзора провели мероприятия по санитарно-карантинному контролю в аэропорту Курумоч в Самаре. Они проверили 275 воздушных судов, прилетевших, в том числе, из стран с опасными инфекционными заболеваниями.

«Этими рейсами в Самару прибыло 45193 пассажира. Во время проверки пассажиров с признаками особо опасных инфекционных заболеваний выявлено не было», - пояснили в Роспотребнадзоре Самарской области.

В июне 2026 года также были проведены проверки потенциально опасных грузов. Контроль прошли три партии общим весом 64,726 тонн. Специалисты не выявили оснований для запрета на ввоз.