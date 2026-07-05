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НовостиОбщество5 июля 2026 10:34

В Самаре полностью завершили подготовку к пляжному сезону

Пляжи Самары готовы к приему отдыхающих на 100%
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Вода в Волге прогрелась до +20,6 градусов.

Вода в Волге прогрелась до +20,6 градусов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре завершилось обновление всех восьми пляжей. Места отдыха готовы к приему отдыхающих на 100%. Об этом сообщили в администрации Самары.

«Вся инфраструктура набережной 1, 2 и 4 очереди, Красной Глинки, Загородного парка, Барбошиной Поляны, «Можайского» и пляжа на Советской Армии полностью готова к сезону. На 1-й и 2-й очередях набережной установили оборудование для малышей», - подчеркнули в мэрии.

После работ на пляжах появилось 1402 единицы оборудования. Подготовку завершили своевременно, как раз к разгару аномальной жары. В эти выходные синоптики обещают +35 градусов. Волга тоже прогрелась достаточно – на текущий момент температура воды составляет +20,6 градусов.