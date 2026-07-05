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НовостиОбщество5 июля 2026 12:29

В Курумоче задержали рейс из Самары в Санкт-Петербург

В аэропорту Курумоч задерживается авиарейс
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Регистрация на один из задержанных рейсов уже началась.

Регистрация на один из задержанных рейсов уже началась.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 5 июля, в аэропорту Курумоч задержали рейс из Самары в Санкт-Петербург. Информация появилась на онлайн-табло аэропорта.

Рейс 5N-582 должен был отправиться из Самары в 19:15, однако затем его перенесли на 20:50. Причина задержки не уточняется.

Ранее также был задержан рейс 5N-532, тоже до северной столицы. Его отправку перенесли с 13:15 на 17:40. Сейчас уже идет регистрация.

Напомним, 2 июля в Самаре задержали шесть рейсов, два отменили. Задержки коснулись перелетов в Сочи, Душанбе и рейс из Худжанда. Отменены были рейсы в Москву и из Москвы в Самару.