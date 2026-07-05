В Гудауте при поддержке Самары реконструируют набережную

Набережная будет открыта после полного завершения работ, но уже пользуется популярностью. Фото: администрация Самары.

В Гудауте, республика Абхазия, продолжается реконструкция набережной. Работы ведутся при поддержке предпринимательского сообщества Самары. Проект разработал главный архитектор Самары Илья Соколов. В субботу, 5 июля, делегация областной столицы проверила ход работ.

«Результат уже есть. Это обновленная набережная, где гуляют жители и гости Абхазии, проходят спортивные соревнования, совместные творческие проекты детей из Самары и Сухума», - рассказала первый замглавы Самары Юлия Ашуркова.

Реконструкция велась на участке протяженностью 650 метров. Здесь появились два амфитеатра, площадка для летнего кинотеатра, детская игровая зона и спортивная площадка с тренажерами. Установлены скамейки, уличные качели и подключенные к системе очистки модульные туалеты.