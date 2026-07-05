В Самаре 5 июля приведут в порядок газоны на 12 улицах

Работы будут выполнены, если не помешает погода. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре продолжаются работы по сезонному покосу травы. В субботу, 5 июля, работы запланированы на 12 улицах. Об этом сообщили в администрации города.

Газоны приведут в порядок на следующих участках: ул. Лукачева (от ул. Маломосковской до ул. Гая, от ул. Революционной до ул. Ново-Садовой); ул. Чернореченская (от ул. Киевской до ул. Клинической, от ул. Спортивной до ул. Владимирской); ул. Подшипниковая (от ул. Луначарского до ул. Лукачева); ул. Бакинская (от Пугачевского тракта до ул. Грозненской); ул. Уральская (от Кряжского шоссе до ул. Барнаульской); ул. Торговый переулок (от ул. Бакинской до ул. Нефтяников); ул. Ново-Вокзальная (от Московского шоссе до ул. Солнечной); ул. Георгия Димитрова (от ул. Московского шоссе до ул. Стара-Загора); проспект Кирова (от Московского шоссе до моста «Кировский»); Березовая Аллея (от ул. Стара - Загора до проспекта Карла Маркса); ул. Нагорная (от проспекта Кирова до ул. Пугачевской).

Власти отмечают, что работы будут выполнены, если не помешает погода.