Самарские футболисты провели матч с командой Сухума

Матч прошел на стадионе в Сухуме. Фото: администрация Самары.

В субботу, 4 июля, юношеские футбольные команды Самары и Сухума встретились на товарищеском матче. Он состоялся на стадионе «Динамо» в Сухуме, областную столицу представили футболисты из школы №9 в возрасте 13-14 лет.

«С этой детской дружбы, основанной на честной игре, взаимном интересе и умении достойно принимать и успех, и поражение, начинается крепкая дружба между нашими странами», – поделилась первый замглавы Самары Юлия Ашуркова.

Накануне матча ребята приняли участие в совместных учебно-тренировочных мероприятиях споршкол Самары и Сухума. В Абхазию ребята прибыли вместе с тренерами-преподавателями Евгением Юртовым и Павлом Слабко.

В спортивную часть программы также вошли соревнования по дзюдо «Кубок Абхазии», матч по настольному теннису, показательные выступления самарских спортсменов по акробатическому рок-н-роллу и сеанс одновременной игры по шашкам с чемпионом мира Олегом Дашковым.

Самара и Сухум подписали соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей между городами ровно год назад, 5 июля 2025 года. Аналогичное соглашение 4 июля 2025 года было подписано между Самарой и Гудаутой.