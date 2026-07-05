В Самаре перекроют улицу Полевую с 6 по 20 июля 2026 года

Общественный транспорт будет ехать по измененным маршрутам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 6 июля 2026 года, в Самаре перекроют улицу Полевую. Движение будет ограничено на участке от улицы Самарской до улицы Садовой в связи с проведением работ газовой компании. Об этом сообщили в администрации города.

Ограничение начнет действовать в 7:00 и продлится до 21:00 20 июля 2026 года. То есть проезд будет закрыт в течение двух недель.

Изменения затронут работу общественного транспорта. В сторону площади Революции автобусы будут ехать обычным маршрутом. Маршруты в сторону улицы Полевой будут выглядеть следующим образом:

Автобусы №№ 2, 23, 47, 50: ул. Галактионовская – ул. Полевая - ул. Самарская - ул. Чкалова – ул. Ленинская – пр. Ленина;

Автобус № 41: ул. Галактионовская – ул. Полевая – ул. Самарская - ул. Чкалова- ул. Арцыбушевская – ул. Полевая;

Автобус № 24: ул. Молодогвардейская – ул. Полевая – ул. Самарская– ул. Чкалова –ул. Арцыбушевская – ул. Полевая;

Автобус № 91: ул. Молодогвардейская – ул. Полевая – ул. Самарская – ул. Чкалова – ул. Ленинская – пр. Ленина.