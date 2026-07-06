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НовостиОбщество6 июля 2026 4:08

В Самарской области 6 июля объявили беспилотную опасность и ввели режим «Ковер»

Беспилотники угрожают Самарской области
Александра ТАЙБАТРОВА
На фоне беспилотной опасности в регионе ввели режим «Ковер»

На фоне беспилотной опасности в регионе ввели режим «Ковер»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 6 июля в Самарской области снова объявили беспилотную опасность. Об этом около 04.00 написал в своем канале в МАКС губернатор Вячеслав Федорищев, сообщение также появилось в приложении МЧС.

«Телефон экстренных служб – 112», – напомнили самарцам.

На фоне беспилотной опасности в регионе ввели режим «Ковер» и закрыли воздушное пространство на всех высотах. В аэропорту Курумоч действуют временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По данным онлайн-табло аэропорта, сейчас задерживаются восемь рейсов по России и за границу. Пассажиров просят уточнять время вылета на сайте аэропорта или в авиакомпании.

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