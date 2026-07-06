Самарские дачники могут снизить платежи за дом и квартиру

Когда вы не живете в квартире более пяти дней, то можете получить перерасчет за некоторые коммунальные услуги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Если летом вы переезжаете на дачу, то можете уменьшить платежи за коммунальные услуги. Как это сделать, рассказал эксперт Максим Лазовский.

Когда вы не живете в квартире более пяти дней, то можете получить перерасчет за те коммунальные услуги, которые рассчитываются исходя их числа проживающих. А вот уменьшить платежи за отопление, капремонт, содержание жилья не получится, даже если вы не живете в квартире несколько месяцев. Если у вас установлены счетчики, не забывайте передавать показания, чтобы вам не начали начислять платежи по нормативу.

На даче также можно снизить стоимость коммунальных услуг. Если у вас уходит много воды на полив огорода, можно рассмотреть возможность бурения собственной скважины. Это потребует определенных вложений, но со временем они окупятся. Если дача находится в сельской местности и зарегистрирована как жилой дом, вам может быть доступен льготный тариф на электричество.

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