Самарцам дали совет по защите от мошенников после взлома госуслуг

Если доступ остался, поменяйте пароли и установите двухфакторную идентификацию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Нередко люди понимают, что стали жертвой мошенников уже после того, как передали им код из сообщения. Что делать в таких случаях, особенно если мошенники получили доступ к госуслугам или другим сервисам, собщил Вестник киберполиции.

«Прекратите общение с теми, кто запрашивал код», – рекомендовали самарцам.

Не верьте словам незнакомцев, которые будут звонить следом и пугать, что вас обвинят в финансировании терроризма, если не принять срочные меры. После передачи кода из сообщения незнакомцам проверьте доступ ко всем сервисам – госуслугам, банковским приложениями, электронной почте и т.д. Если доступ остался, поменяйте пароли и установите двухфакторную идентификацию там, где это возможно.

Если вы не можете войти в свой аккаунт на госуслугах или в других сервисах, обращайтесь в службу поддержки и в полицию.

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