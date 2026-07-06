С экс-руководителя Росгвардии взыскали 1,1 миллионов рублей в Самарской области

Суд приговорил должностное лицо к лишению свободы на срок 2,5 года и к уголовному штрафу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области осудили бывшего начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии. Мужчина несколько лет вымогал деньги у своих подчиненных – требовал с них от 1000 до 4000 рублей за каждый подписанный договор на охрану объектов. В целом он незаконно получил 118,5 тысяч рублей.

«Суд приговорил должностное лицо к лишению свободы на срок 2,5 года, а также к уголовному штрафу, равному 10-кратной сумме взятки», – прокомментировала пресс-служба специализированного отдела судебных приставов Самарской области.

Осужденному нужно было выплатить более 1,1 миллионов рублей, но в установленный срок он этого не сделал. Тогда ему ограничили выезд за границу. счета должника арестовали, а его обязали выплатить исполнительский сбор – 82 тысячи рублей. Эти меры подействовали, и уголовный штраф вместе со сбором были оплачены полностью.

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