В Промышленном районе Самары Daewoo врезалась в бордюр, столб и ограждение

Фото: ГУ МВД России по Самарской области.
В Самаре водитель Daewoo Nexia получил травмы после того, как потерял контроль над автомобилем. ДТП произошло 5 июля в Промышленном районе, рассказали в ГУ МВД России по Самарской области. 43-летний мужчина ехал по улице Стара-Загора в сторону улицы Воронежской.
«Напротив дома №147 он наехал на бордюрный камень, расположенный справа по ходу движения», – следует из сводки регионального МВД.
После этого легковушка врезалась в столб, а потом продолжила движение и наехала на металлическое ограждение. Водитель пострадал, ему назначили амбулаторное лечение. В обстоятельствах аварии разбирается полиция.
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