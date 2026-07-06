В Промышленном районе Самары Daewoo врезалась в бордюр, столб и ограждение

Водитель пострадал, ему назначили амбулаторное лечение Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

В Самаре водитель Daewoo Nexia получил травмы после того, как потерял контроль над автомобилем. ДТП произошло 5 июля в Промышленном районе, рассказали в ГУ МВД России по Самарской области. 43-летний мужчина ехал по улице Стара-Загора в сторону улицы Воронежской.

«Напротив дома №147 он наехал на бордюрный камень, расположенный справа по ходу движения», – следует из сводки регионального МВД.

После этого легковушка врезалась в столб, а потом продолжила движение и наехала на металлическое ограждение. Водитель пострадал, ему назначили амбулаторное лечение. В обстоятельствах аварии разбирается полиция.

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