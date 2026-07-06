Кирилл Меньшов: «Генеративная разработка – трансформационный драйвер российской ИТ-индустрии»

Агентная разработка дает многократный прирост в скорости. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На конференции Agentic Dev Conf топ-менеджеры Сбербанка Кирилл Меньшов и Рафаел Тонаканян рассказали о концепции трансформации жизненного цикла разработки программного обеспечения (AI-Disrupt PDLC) и переходе к AI-Native.

«Наша цель — консолидировать усилия и совершить трансформационный рывок в разработке. Используя новые, принципиально более эффективные подходы, мы способны в сжатые сроки создать полный стек собственных решений — от операционных систем до ERP. Это наш шанс занять лидирующие позиции, а искусственный интеллект станет ключевым ускорителем, без которого масштабные задачи не решить», — считает старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Кирилл Меньшов.

По его словам, агентная разработка дает многократный прирост в скорости, а мир уже находится в начале GenAI-трансформации, которая пришла на смену цифровизации. Банк начал проактивную агентную разработку в этом году, уже появились команды, которые работают в 10 раз быстрее, чем раньше.

В 2026 году банк планирует внедрить 7 млн технологических изменений. Рафаел Тонаканян рассказал об уже используемых инструментах AI-разработки: GitVerse, GigaIDE, GigaCode, GigaView и GigaStudio. Он отметил, что по мере развития агентной разработки растет потребность в инфраструктур, поэтому требуется больше вычислительных мощностей и токенов.