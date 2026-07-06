Новую систему обратной связи от граждан обсудили в Самаре

За два года в Самаре уменьшилось число обращений от граждан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре с рабочим визитом побывал замначальника управления президента РФ по работе с обращениями граждан Александр Стариков. Он обсудил систему обратной связи от населения с главой Самары Иваном Носковым.

«В целом в Самаре заложена хорошая нормативная основа для работы с обращениями граждан, проводится большая работа», – отметил Александр Стариков.

Для улучшения работы он рекомендовал сосредоточиться на трех нюансах: контроль за принятием мер после обращений, прозрачность процесса и техническое совершенствование процесса.

За два года в Самаре уменьшилось число обращений от граждан. Для получения обратной связи от граждан эффективно себя показали рабочие выезды, которые регулярно проводят мэр Иван Носков и главы внутригородских районов.

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