Новую систему обратной связи от граждан обсудили в Самаре

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Самаре с рабочим визитом побывал замначальника управления президента РФ по работе с обращениями граждан Александр Стариков. Он обсудил систему обратной связи от населения с главой Самары Иваном Носковым.
«В целом в Самаре заложена хорошая нормативная основа для работы с обращениями граждан, проводится большая работа», – отметил Александр Стариков.
Для улучшения работы он рекомендовал сосредоточиться на трех нюансах: контроль за принятием мер после обращений, прозрачность процесса и техническое совершенствование процесса.
За два года в Самаре уменьшилось число обращений от граждан. Для получения обратной связи от граждан эффективно себя показали рабочие выезды, которые регулярно проводят мэр Иван Носков и главы внутригородских районов.
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