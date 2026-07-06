Неделя современной музыки пройдет в галерее «Виктория» в Самаре

Интересные события запланированы на каждый день недели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 7 по 12 июля в галерее «Виктория» в Самаре пройдет Неделя современной музыки (12+). В ее рамках запланированы концерты, мастер-классы, лекции, DJ-сеты и др.

«Неделя современной музыки включает в себя девять событий для взрослых и девять детских мероприятий», – анонсировала пресс-служба учреждения.

Интересные события запланированы на каждый день недели. 8 июля в 19.00 на крыше галереи пройдет концерт Сергея Летова (16+), а 9 июля в это же время, но в библиотеке запланирован концерт Московского ансамбля современной музыки (16+). 12 июля самарцев приглашают на мастер-класс по сборке синтезатора (12+) и на семейный концерт, который подойдет для глухих и слабослышащих детей (0+). Билеты можно купить как на отдельные мероприятия, так и на всю неделю. Подробности обо всех запланированных активностях для детей и взрослых можно найти на сайте и в соцсетях галереи.

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