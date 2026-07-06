Самарская область вошла в топ-5 регионов по объему продаж продуктов для МСБ

Регион занял третье место. Фото: предоставлено ВТБ

В одном из российских банков растет спрос на документарные продукты со стороны малого и среднего бизнеса вслед за увеличением объема закупок госкомпаний. Самарская область вошла в топ-5 регионов с наибольшими продажами. Об этом сообщает ВТБ.

Регион занял третье место, объем продаж документарных продуктов за пять месяцев 2026 года достиг 9 миллиардов рублей. Опережает Самарскую область Краснодарский край и Республика Татарстан. А после идут Красноярский край и Челябинская область.

Всего с начала 2026 года количество клиентов, использующих банковские гарантии, увеличилось на 31%, а выдача электронных банковских гарантий — на 76%. Клиентская база по этому продукту за год выросла на 70%. А доля электронных гарантий достигла 60% от общего объема. У малого бизнеса доля дистанционных гарантий уже превышает 80%.

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