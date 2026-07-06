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НовостиОбщество6 июля 2026 10:29

В Самаре ликвидируют фирмы предполагаемого лидера ОПГ «Сиротинские»

В Самаре готовятся закрыть фирмы, в создании которых участвовал Игорь Сиротенко
Александра ТАЙБАТРОВА
По данным ФНС, Сиротенко входит в числе учредителей компаний

По данным ФНС, Сиротенко входит в числе учредителей компаний

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фирмы предполагаемого лидера ОПГ «Сиротинские» Игоря Сиротенко готовятся ликвидировать в Самаре. Одна из них – это компания «Сотем», зарегистрированная в 2002 году. Она занимается арендой и управлением недвижимостью.

Судя по данным ФНС, в число учредителей входят Игорь Сиротенко, Виталий Махно, Игорь Шинкаренко, Глеб Захарченко и другие лица. Сервис Seldon.Basis сообщает, что в отношении компании принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ.

Другая компания, которая может быть связана с предполагаемым лидером «Сиротинских», – ООО «Сателлит». Игорь Сиротенко здесь также значится в качестве соучредителя, и компания также находится в процессе ликвидации.

Сам Игорь Сиротенко сейчас находится в международном розыске.

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