Открытый чемпионат Поволжья по дрифту пройдет в Самаре 12 июля

Гостей ждут заезды сильнейших пилотов Поволжья. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 12 июля, в 12:00 на парковке торгового комплекса «Амбар» состоится открытый чемпионат Поволжья по дрифту. Организаторы обещают насыщенную программу.

Гостей ждут заезды сильнейших пилотов Поволжья, выступающих в дисциплине управляемого заноса, возможность прокатиться на Drift Taxi, а также выставка необычных автомобилей. На площадке будут работать развлекательные зоны с музыкальным сопровождением, конкурсами и розыгрышем призов.

По словам организаторов, это событие станет возвращением соревнований на легендарную площадку у ТК «Амбар», где раньше уже проходили крупные дрифт-мероприятия. Посетить его смогут все желающие бесплатно.

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