В Самаре отключили газ в трех домах из-за неисправности газопровода

Сроки восстановления газоснабжения в домах пока не называются Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре отключили газоснабжение в трех многоквартирных домах. Без него остались жители почти 100 квартир на проспекте Кирова, улицах Свободы и Воронежской, сообщает Государственная жилищная инспекция Самарской области.

«Отключения провели, чтобы обезопасить жителей. ГЖИ Самарской области контролирует соблюдение сроков восстановления газоснабжения», – отметили в ведомстве.

На проспекте Кирова, 258 отключили один стояк, без газа остались девять квартир. На улице Свободы, 9 отключили пять стояков, затронуты 30 квартир. Самый масштабный случай на улице Воронежской, 194, там отключили 10 стояков, без газа остались 60 квартир. Сроки восстановления газоснабжения в домах пока не называются.

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