Самарцев приглашают на литературный вечер «Мой Маяковский»

Вход на мероприятие свободный. Фото: ЗИМ Галерея

15 июля в 19:00 в Самаре состоится литературный вечер «Мой Маяковский», приуроченный к 133-летию со дня рождения поэта. Его проведут в культурном центре «ЗИМ Галерея».

Авторскую программу представит ведущий актер Самарского академического театра драмы и артист театра «Грань» Денис Евневич. Со сцены прозвучат как сатирические произведения Владимира Маяковского, так и его любовная лирика. Зрители услышат стихотворения «Лиличка!», «Нате!», а также отрывки из поэм «Облако в штанах» и «Флейта-позвоночник».

Кроме чтения произведений, актер расскажет о фактах из жизни поэта, что позволит по-новому взглянуть на личность одного из самых ярких представителей русского авангарда. Вход на мероприятие свободный.