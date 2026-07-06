Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 июля 2026 10:48

Самарцев приглашают на литературный вечер «Мой Маяковский»

В Самаре 15 июля пройдет литературный вечер, посвященный Владимиру Маяковскому
Анна БЕЛЫХ
Вход на мероприятие свободный. Фото: ЗИМ Галерея

Вход на мероприятие свободный. Фото: ЗИМ Галерея

15 июля в 19:00 в Самаре состоится литературный вечер «Мой Маяковский», приуроченный к 133-летию со дня рождения поэта. Его проведут в культурном центре «ЗИМ Галерея».

Авторскую программу представит ведущий актер Самарского академического театра драмы и артист театра «Грань» Денис Евневич. Со сцены прозвучат как сатирические произведения Владимира Маяковского, так и его любовная лирика. Зрители услышат стихотворения «Лиличка!», «Нате!», а также отрывки из поэм «Облако в штанах» и «Флейта-позвоночник».

Кроме чтения произведений, актер расскажет о фактах из жизни поэта, что позволит по-новому взглянуть на личность одного из самых ярких представителей русского авангарда. Вход на мероприятие свободный.