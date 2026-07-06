В Самаре установили мемориальную доску ветеранам Великой Отечественной войны

После войны они жили в этом доме с семьями Фото: администрация Самары

В Самаре на фасаде дома № 102б по улице Галактионовской установили мемориальную доску в память о шести участниках Великой Отечественной войны. Инициативу проявили активные жители Ленинского района, сообщает администрация Самары.

«На доске увековечили имена генерала Александра Зубарева и полковников Николая Борисовича, Алексея Борунова, Александра Гусева, Николая Молодцова и Степана Тронина», – говорится в сообщении.

После войны они жили в этом доме и работали в сфере безопасности и охраны правопорядка. Как вспоминает старшая по дому Светлана Буклетова, ветераны были открытыми и отзывчивыми людьми. При содействии генерала Зубарева старые швейные мастерские в соседнем доме переделали в детский сад. На церемонии открытия участники возложили цветы и почтили память героев минутой молчания.

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