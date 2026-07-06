Собственник американских горок в самарском парке «Дружба» проиграл суд за землю

Истец может обжаловать решение в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре владелец американских горок в парке «Дружба» проиграл суд по земельному участку, на котором расположен аттракцион. Компания «Спорт парк» обратилась в суд, чтобы признать действующим договор аренды на участок, заключенный еще в 1995 году, а также сформировать другой участок площадью 9940 квадратных метров, зарегистрировать его и отдать в аренду.

Но этот участок более 30 лет назад предоставили для аттракциона «Катальные горки» другому юрлицу. Договор был рассчитан до 2007 года, решения о его продлении не было. В 2026 году через суд право собственности на аттракционы признали отсутствующим.

«При изложенных обстоятельствах заявленные исковые требования подлежат оставлению без удовлетворения», – вынес вердикт суд.

Истец может обжаловать это решение в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде. Но задолго до этого заброшенные американские горки в парке демонтировали.

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