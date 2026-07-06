Российский банк представил первый в стране цифровой семейный офис

Запуск нового сервиса приурочен к Дню семьи, любви и верности Фото: архив КП.

Сбер запустил «Цифровой семейный офис» - первую в России платформу для управления капиталом и жизненными потребностями семьи. Запуск приурочен ко Дню семьи, любви и верности, который празднуется 8 июля. Сервис объединяет юридические, имущественные и личные вопросы в защищенном пространстве. Решать их можно самостоятельно, через доверенное лицо или с экспертами. Платформа охватывает шесть направлений: образ жизни, имущество, бизнес и финансы, защита капитала, наследование и филантропия.

В личном кабинете хранится история обращений, доступен контроль задач и возможность открыть доступ членам семьи или доверенным лицам. Пользователи создают поручения, получают предложения от партнёров и выбирают решение. При необходимости подключаются персональные советники.

Сервис дополняет премиальное обслуживание: клиент может работать самостоятельно, через платформу или с менеджером в отделении банка. Платформа решает стратегические задачи (структурирование активов, создание фонда, наследование, медицина, образование детей) и повседневные (подбор путешествий, мероприятия, билеты на события).

ИИ-ассистент на базе GigaChat помогает формулировать запросы, подбирать сервисы и сопровождает клиента на всех этапах.