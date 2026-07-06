Фестиваль водных фонариков пройдет в парке Тольятти 9 июля

Фонарики будут продаваться на фестивале. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 9 июля, в 21:00 в Тольятти в Фанни парке пройдет необычное мероприятие – фестиваль водных фонариков. Гостей ждет живая музыка, космическая площадка и крупная светящаяся композиция в виде Луны.

«Вас ждет волшебный вечер с романтичной атмосферой и главным арт-объектом – 4-метровой Луной на воде», – рассказали в парке.

Главным событием вечера станет запуск фонариков на воду после наступления темноты. Делать это планируется после 22:00, чтобы эффект отражения на воде был максимально заметным.

На месте будут продаваться фонарики за 400 рублей двух форм: кубические (для материальных желаний) и в форме лотоса (для духовных смыслов). Продажа будет идти с 19:00 до 23:00 прямо на площадке фестиваля.

После завершения мероприятия организаторы обещают привести территорию в порядок и убрать фонарики с водоема. Вход свободный.