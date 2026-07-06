Вячеслав Федорищев наградил победителей игры «Наследники Победы» в Самаре

Губернатор вручил победителям и наставникам благодарственные письма Фото: правительство Самарской области.

Воспитанники ВПК «Центр Плотниковых» победили в международной военно-спортивной игре «Наследники Победы». Клуб работает с 2007 года и располагается на территории Волжского спасательного центра МЧС России, в прошлом году стал лучшим в ПФО в рамках проекта «Герои Отечества». Активное участие в его работе принимают военнослужащие, военная комендатура и полиция, Совет отцов. Курсанты центра Плотниковых вошли в состав команды, которая представляла Россию на соревнованиях. С успехом ребят поздравил губернатор Вячеслав Федорищев.

«Самарская область всегда была центром, где воспитывали настоящих патриотов, так было, есть и будет», – отметил глава региона.

Губернатор вручил победителям и наставникам благодарственные письма. Он назвал Центр Плотниковых примером того, как должна строится работа по воспитанию молодежи, пожелал клубу новых успехов.

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