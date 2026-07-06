На дорогах Самарской области выявили более 1000 нарушений ПДД за выходные

Выявлено 22 нарушения правил перевозки детей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие выходные в Самарской области в ходе рейдов было выявлено более 1000 нарушений правил дорожного движения. 36 водителей ездили за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

«Пресечены 16 фактов выезда автомобилей на полосу встречного движения там, где это запрещено. За нарушение правил применения ремней безопасности к ответственности привлечены 94 участника дорожного движения», - рассказали в пресс-службе.

Также удалось обнаружить 142 нарушения требований к светопропускаемости стекол транспортных средств, связанных с незаконной тонировкой. В 19 случаях водители не предоставили преимущество в движении пешеходам. Девять раз пешеходы сами нарушили ПДД. Кроме того, выявлено 22 нарушения правил перевозки детей.

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