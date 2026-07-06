В Самаре оштрафовали владельца гидросамолета за полеты без лицензии

В Самаре суд оштрафовал владельца гидросамолета марки «Л-31». Мужчина оказывал услуги воздушной перевозки на Песчаном озере на острове Поджабный без необходимых разрешений, сообщает приволжская транспортная прокуратура.
«Полеты представляли опасность для жизни и здоровья людей. Владелец судна размещал в интернете предложения для всех желающих», – отметили в надзорном ведомстве.
Проверка выявила отсутствие у мужчины сертификата эксплуатанта. Мировой судья счел его виновным в ведении предпринимательской деятельности без разрешения и назначил штраф. По требованию транспортной прокуратуры рекламу незаконных услуг убрали из интернета.
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