После остановки мужчина начал громко выражать недовольство в адрес проводников. Фото: скриншот видео

В воскресенье, 5 июля, пассажир электропоезда «Ласточка», следовавшего по маршруту Самара – Тольятти, спровоцировал экстренную остановку состава, сорвав стоп-кран. Ситуация переросла в серьезный конфликт. Об этом очевидцы сообщили «КП-Самара».

«Он просто впал в истерику. Кричал, якобы мы виноваты в том, что он опоздает, и материл всех вокруг. Когда подошли работники, он едва не полез в драку», – поделился один из пассажиров.

Пассажир «Ласточки» сорвал стоп-кран и устроил скандал в поезде Самара – Тольятти Видео: Яна Евстафьева

Как рассказали очевидцы, причиной неадекватного поведения мужчины стала пропущенная им остановка. Пассажир пришел в ярость и во время движения резко дернул за ручку экстренного торможения. Поезд совершил резкую остановку, что создало риск травматизма для стоящих в вагонах пассажиров.

После остановки мужчина начал громко выражать недовольство в адрес проводников и машиниста. Свидетели утверждают, что пассажир перешел на личности и использовал нецензурную лексику, пытаясь заставить сотрудников «немедленно вернуть его на нужную станцию».

Сотрудники поезда пытались успокоить дебошира и разъяснить правила пользования оборудованием, однако агрессивный мужчина продолжал кричать и оскорблять их.

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