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НовостиОбщество6 июля 2026 12:22

Ретрофестиваль «ЖИГУЛИ» пройдет в Тольятти 18 июля

В Тольятти ежегодный фестиваль соберет любителей автомобилей и истории отечественного автопрома
Анна БЕЛЫХ
Вход на фестиваль свободный.

Вход на фестиваль свободный.

Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

18 июля в Тольятти пройдет VI ретрофестиваль «ЖИГУЛИ», посвященный наследию отечественного автопрома и культуре ретро-движения. Мероприятие состоится на территории паркового комплекса истории техники имени К.Г. Сахарова. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

Гостей ждет выставка редких и восстановленных автомобилей, встречи с коллекционерами и реставраторами, которые поделятся секретами сохранения исторической техники. Как отмечают организаторы, одним из главных событий станет ретроралли.

Также в программе: интерактивные площадки, ретропикник, конкурс ретрокараоке, выступление ВИА «Куйбышев», конкурс ретрокостюмов и автородео. Фестиваль будет интересен как автолюбителям, так и семьям с детьми. Вход на фестиваль свободный.

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