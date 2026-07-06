В Самаре стартует областной конкурс профмастерства водителей автобусов

Лучших участников наградят дипломами, кубками и медалями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре стартует XXIII областной конкурс профессионального мастерства водителей автобусов. Участие примут 38 человек из шести городов Самарской области, сообщает министерство транспорта Самарской области.

«Конкурс призван совершенствовать работу общественного транспорта, улучшать обслуживание пассажиров и повышать престиж профессии водителя», – говорится в сообщении.

Состязание пройдет в два этапа. Первый этап состоится 8 июля в учебном центре самарского Трамвайно троллейбусного управления, участники проверят знание ПДД. Второй этап намечен на 10 июля на Южной парковке стадиона «Солидарность Арена» пройдут зачетные заезды и откроется выставка автобусной техники.

В соревнованиях примут участие водители из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани, Отрадного и Жигулевска. Лучших участников наградят дипломами, кубками и медалями.

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