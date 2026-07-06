В Самаре установили знаки, запрещающие движение СИМ

Передвигаться на них по дорогам разрешено только людям старше 14 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре на улице Фрунзе появились первые знаки, запрещающие движение на средствах индивидуальной мобильности. Их установили на перекрестке с улицей Шостаковича, рядом с Гарнизонным домом офицеров, театром драмы, Струковским садом и в Ленинском районе, сообщает oboz.info.

«В местах, где самокаты могут угрожать пешеходам, ставят знаки, ограничивающие проезд СИМ. Ограничения действуют в парках, скверах, на пешеходных улицах и в иных зонах с большим скоплением людей», – говорится в сообщении.

Запрещающий знак выглядит как изображение человека на самокате, перечеркнутое красной полосой. Он действует в России с 1 марта 2026 года. К СИМ относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи и моноколеса. Передвигаться на них по дорогам разрешено только людям старше 14 лет по правому краю дороги, где скорость движения не превышает 60 км/ч.

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