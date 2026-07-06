Мошенники похитили более 800 тысяч рублей у самарца

В 2023 году неизвестные обманом завладели деньгами самарца. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре нашли одного из участников телефонного мошенничества, в результате которого местный житель остался без крупной суммы денег. Дроппером оказался 20-летний житель Норильска. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«В 2023 году неизвестные обманом завладели деньгами самарца. Похищенные 838 тысяч рублей были переведены на банковский счет, владельцем которого и является молодой человек из Норильска», – рассказали в пресс-службе.

Надзорный орган Железнодорожного района изучил материалы уголовного дела и провел проверку. В суд был направлен иск о взыскании денежных средств с дроппера. Его удовлетворили в полном объеме, а значит 20-летнему парню предстоит вернуть самарцу 838 тысяч рублей.

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