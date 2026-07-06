В Тольятти троих курьеров телефонных мошенников наказали за кражу денег

Они забирали наличные у жертв Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тольятти суд вынес приговор троим мужчинам, причастным к хищению денег у пожилых жителей региона. Они забирали наличные у жертв телефонных мошенников и оставляли в условленных местах, получая за это по 10 тысяч рублей, сообщает прокуратура Самарской области.

«У пенсионерки из Тольятти злоумышленники похитили 500 тысяч рублей, а при попытке забрать свыше 7,7 миллиона рублей у жительницы Жигулевска курьеров задержали», – рассказали в надзорном ведомстве.

Прокурор представил суду доказательства сговора мужчин с другими участниками преступной схемы. Суд назначил каждому из участников от 2 лет 6 месяцев до 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал