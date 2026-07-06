В Самарской области идет строительство школы искусств в селе Георгиевка

Ведется строительство школы искусств. Фото: Вера КАЗАКОВА

В Самарской области продолжается масштабное преображение села Георгиевка. В жилых домах обновляются элементы инженерной инфраструктуры, ремонтируются конструкции, улучшается внешний облик, заменяются входные двери в подъездах. Об этом «КП-Самара» сообщили местные жители.

В селе проложена новая дорога, ведется строительство школы искусств, ремонтируется ее старое здание. Запланировано обновление остальных многоквартирных домов и развитие общественных территорий. Жители Георгиевки надеются на благоустройство детских площадок.

Преображение затронуло жилые дома.Фото: Вера КАЗАКОВА

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на улице Элеваторной от пересечения с трассой Самара — Бугуруслан до здания Георгиевского элеватора ремонтируется тротуар. По информации администрации Кинельского района, два проекта благоустройства в селе Георгиевка вошли в число победителей всероссийского онлайн-голосования. Благодаря этому в 2027 году планируется реализовать четвертый этап «Парка искусств» на улице Школьной и заложить «Аллея памяти СВО» на улице Специалистов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал