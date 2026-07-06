СК проводит проверку из-за избиения 17-летнего парня в Самаре

Конфликт возник из‑за личной неприязни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре следователи завели уголовное дело против 17-летнего местного жителя, которого подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сверстнику, сообщает СУ СКР по Самарской области.

«1 июля в Кировском районе юноша во время драки ударил знакомого ногой по голове. Пострадавшего доставили в больницу, медики оказывают ему помощь», – рассказали в ведомстве.

Конфликт возник из-за личной неприязни. Следователи осмотрели место драки и назначили экспертизы. Расследование контролируют сотрудники ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, в Самаре 17-летний парень попал в больницу с травмой черепа после разборок со сверстниками.

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