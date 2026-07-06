В Самарской области подросток попал в ДТП на электросамокате, купленном отцом

На перекрестке он врезался в машину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области завели уголовное дело против 43-летнего местного жителя. Он купил своему 14-летнему сыну электросамокат мощностью 2200 W, на котором подросток спровоцировал ДТП, сообщает СУ СКР по Самарской области.

«Мужчина купил сыну мощный электросамокат, хотя у подростка не было прав на управление. По ПДД такой самокат приравнивают к мопеду, для езды на нем нужно водительское удостоверение», – говорится в сообщении.

В конце мая юноша катался на электросамокате вместе с пассажиркой. На перекрестке он нарушил правила дорожного движения и врезался в машину. Оба подростка получили травмы, их доставили в больницу. Отца признали виновным в том, что он допустил опасные для сына действия. Сейчас следствие устанавливает все детали происшествия.

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